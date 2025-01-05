غزل المحلة يتقدم في كأس مصر بفوزه 1-صفر على سبورتنج

تقدم غزل المحلة إلى دور 16 في كأس مصر لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه سبورتنج المنافس في دوري الدرجة الثانية اليوم الأحد.

وسجل محمد عصام هدف اللقاء الوحيد للفريق المنافس في الدوري الممتاز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة بعد تمريرة عرضية من عبده يحيى.

ويلعب غزل المحلة، الذي بلغ نهائي البطولة ست مرات، أمام فاركو في دور الثمانية.

وتلعب أندية الإسماعيلي والبنك الأهلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وزد والجونة وفاركو وإنبي وطلائع الجيش والمقاولون العرب، بالإضافة إلى المحلة في الدور المقبل للمسابقة الأقدم في مصر.

ويلعب مودرن سبورت مع الشمس والاتحاد السكندري مع تيم إف.سي في بقية مباريات دور 16 لليوم الأحد.

ويلعب الزمالك مع أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، فيما يختتم هذا الدور في الرابع من فبراير شباط بعدما تقرر تأجيل مباراة المصري أمام وادي دجلة ومواجهة بيراميدز للمنصورة للشهر المقبل.