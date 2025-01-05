الاتحاد الإسباني يرفض طلب برشلونة تسجيل أولمو

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، طلب نادي برشلونة إعادة تسجيل لاعبه الدولي داني أولمو للنصف الثاني من الموسم، وفقاً للصحافة الإسبانية، وبات بإمكان أولمو والشاب باو فيكتور الذي رُفض طلب تسجيله هو الآخر، التوقيع مع أي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، حيث يعتبران حالياً محررين من عقديهما.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أزالت في 31 ديسمبر من موقعها الإلكتروني اسمَي اللاعبين من قائمة برشلونة، حيث لم يلبِّ النادي الشروط المالية المطلوبة لمشاركتهما، وسيُشكّل الرحيل المجاني المُحتمل لأولمو بسبب مشكلة إدارية، ضربة مدمّرة ومحرجة لآمال برشلونة باستعادة لقب الدوري الذي تُوّج به الموسم قبل الماضي.