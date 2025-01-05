شرطة دبي تعزز وعي الجمهور بالتزامات الملاعب

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، للاعبي وإداريي مدرسة الكرة في أكاديمية نادي شباب الأهلي دبي بمنطقة العوير، وذلك حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية في ملعب أكاديمية نادي شباب الأهلي دبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي بحدود التشجيع وخطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين».