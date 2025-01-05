المجالات التطويرية تجمع اتحادي الكرة الإماراتي والكويتي

أكد فهد مسعود الهملان عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وجود تعاون مشترك في مختلف المجالات التطويرية مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، والاتحادات الخليجية الأخرى، لتعزيز برامج التنمية المستقبلية في الخليج، لرفع مستوى اللعبة في المنطقة بأكملها.

وقال الهملان: إن مشاركة اتحاد الكرة الإماراتي وأمينه العام محمد عبدالله هزام الظاهري، في دعم نجاح النسخة الحالية لـ«خليجي زين 26»، كانت إيجابية من خلال وجود عدد من الخبراء في بعض اللجان التنظيمية والفنية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الاتحادين. وأشار إلى عقد اجتماعات تنسيقية عدة مع الاتحاد الإماراتي لضمان توفير أفضل الظروف للمنتخب الإماراتي خلال البطولة، سواء من حيث مواعيد التدريبات أو تجهيز الملاعب والفنادق، موضحاً أن التنسيق مع الاتحادات الخليجية الشقيقة هو جوهر نجاح كأس الخليج العربي لكرة القدم، والعمل معها بروح الفريق الواحد لضمان مشاركة جميع المنتخبات، من بينها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وقال: هناك شراكات ممتدة مع الاتحادات الخليجية لتطوير الأكاديميات الرياضية وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة، وخلال هذه البطولة تم تنظيم فعاليات مصاحبة لتعزيز علاقات الجماهير، مثل الورش الرياضية والمعارض التي شاركت فيها وفود من مختلف دول الخليج، من بينها الإمارات.