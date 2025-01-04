الريان القطري يتعاقد مع المدرب البرتغالي أرتور جورج بديلا ليونس علي

تعاقد نادي الريان القطري لكرة القدم وصيف بطل الدوري المحلي في الموسم الماضي، مع المدرب البرتغالي أرتور جورج خلفا ليونس علي وفقا لما أعلنه السبت.

ونشر النادي القطري تغريدة في حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كشف خلالها عن تعيين جورج على رأس الإدارة الفنية بعقد حتى العام 2027، معربا عن أمله بتحقيق الفريق نتائج ترضي طموحات جماهيره.

وكانت إدارة "الرهيب" قد أعلنت إنهاء عقد المدرب السابق يونس علي بالتراضي، عقب الفترة التي قاد فيها الفريق خلفا للسويدي بويا أسبقي خلال الموسم الحالي.

وأنهى المدرب البرتغالي البالغ 53 عاما عقده مع فريق بوتافوغو البرازيلي نهاية العام المنصرم، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري البرازيلي ثم كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، ليصبح بذلك ثالث مدرب برتغالي يحقق هذا اللقب القاري عبر التاريخ بعد مواطنيه جورجي جيزوس مع فلامنغو وأبيل فيريرا مع بالميراس.

كما ضمن بوتافوغو عقب التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 فريقا في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو.

وأشرف جورج على بوتافوغو في بطولة كأس القارات للأندية التي استضافتها الدوحة في ديسمبر الماضي، لكن مغامرة الفريق البرازيلي توقفت في الدور ربع النهائي بالخسارة أمام باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة.

وسبق للمدرب الجديد للريان أن قاد في فترة سابقة فريق سبورتينغ براغا البرتغالي.

وكان الريان المتوج بلقب الدوري القطري ثماني مرات، قد فاز في ختام مرحلة الذهاب من الدوري على قطر 2-1، ليحلّ في المركز الثامن برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وست هزائم.