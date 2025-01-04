فينيسيوس أفضل لاعب في العالم يعتذر لزملائه

اعتذر فينيسيوس جونيور، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لزملائه بفريق ريال مدريد بعدما حصل على بطاقة حمراء في المباراة التي فاز بها الريال على بلنسية أمس الجمعة.

وحصل النجم البرازيلي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 79 بعدما قام بدفع ستول ديميتريفسكي، حارس بلنسية، في رقبته وكان الريال متأخرا في النتيجة صفر / 1.

ومع ذلك تمكن الريال من قلب النتيجة وفاز بها بشكل درامي في اللحظات الأخيرة 2 / 1.

وكتب جونيور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي :" أسف، وشكرا للفريق".

وبعد أن سجل لوكا مودريتش هدف التعادل في الدقيقة 85، سجل جود بيلينجهام هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليؤمن الفوز للريال. وكان بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، أهدر ركلة جزاء في وقت سابق من المباراة.

وربما يواجه جونيور، الذي قام أنطونيو روديجر بتهدئته بعد حصوله على البطاقة الحمراء، فترة غياب طويلة، ولكن كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، أكد أن النادي سيستأنف على العقوبة.

وقال المدرب الإيطالي :" سنتقدم باستئناف. لا أعلم إذا كانوا سيتقبلونه أم لا. نعتقد أن الواقعة لا تستحق بطاقة حمراء".

وألمح أنشيلوتي إلى أن ديميتريفسكي قام باستفزاز جونيور وجذبه من قميصه.

وأضاف أنشيلوتي :"لو كان الحكم منح كل منهما بطاقة صفراء لانتهت المسألة. لا أريد أن أقول إنه سقط في الفخ. ولكن فينيسيوس كان يعاني".

ويلتقي ريال مدريد في المباراة المقبلة مع فريق مينيرا في كأس إسبانيا يوم الاثنين المقبل.