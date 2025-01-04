مدرب مانشستر يونايتد عن مباراة ليفربول: سنواجه أفضل فريق هذا العام

يأمل روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رؤية فائدة عدم خوض مباريات في منتصف الأسبوع، عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر يونايتد لم يتأقلم على طريقة لعب أموريم 3 - 4 - 3، حيث كانت الخسارة صفر / 2 أمام نيوكاسل يوم الاثنين الماضي هي الرابعة على التوالي للفريق في كافة المسابقات، والسادسة في آخر ثماني مباريات، وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

ومع اعتلاء ليفربول لقمة جدول الترتيب، تبدو مباراة الأحد هي أصعب اختبار لأموريم، ولكن على الأقل حصل المدرب على وقت أطول للاستعداد للمباراة حيث كان هذا هو أول أسبوع لا يلعب فيه الفريق مباراة في منتصف الأسبوع منذ توليه تدريب الفريق خلفا لإريك تن هاج في نوفمبر الماضي.

وقال أموريم :"كان لدينا وقت أطول للتدريب ليومين متتاليين. أعتقد أن هذا يساعدنا نظرا للأجواء الحالية، إنها فترة صعبة لأننا نخسر الكثير من المباريات. سنواجه أفضل فريق هذا العام".

وأضاف :"مع المران، نشعر بالفريق أكثر، نقوم بتجهيز الفريق أكثر، ونريد أن نحسن الأداء مقارنة بآخر مباراة".

وبسؤاله عن أكثر شيء ركز عليه مع لاعبيه، رد أموريم ببساطة "كل شيء".

وقال :"الأشياء البسيطة، التحول، يمكنك أن ترى نقص الاستحواذ في الشوط الأول من مباراتنا الأخيرة. السيطرة على المباراة، الكل كان يشعر بالقلق، والتوتر".

وأردف :"الكرات العرضية مهمة أيضا، وكذلك الكرات الثابتة. من الصعب قول شيء واحد، نتدرب على الكثير من الأشياء. وانصب التركيز الرئيسي على الاستحواذ، الطريقة التي نتحكم بها في سرعة المباراة، فهم المكان الذي ينبغي على اللاعب أن ينطلق منه ".