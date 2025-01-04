ريال المنقوص يقلب تأخره ويهزم فالنسيا ويخطف الصدارة

قلب ريال مدريد حامل اللقب والمنقوص تأخره إلى فوز على مضيفه فالنسيا 2-1 الجمعة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعتلي موقتا صدارة الترتيب، وذلك في مستهل شهر شاق جدا على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأرجئت المباراة في الثاني من نوفمبر الماضي بسبب الفيضانات القاتلة التي ضربت فالنسيا.وانتزع الـ"ميرينغي" صدارة الترتيب من جاره أتلتيكو بفارق نقطتين (43 مقابل 41)، علما أنّ "لوس روخيبلانكوس" يملك مباراة أقل، وبفارق 5 عن برشلونة الثالث.

ويدين ريال الذي سجّل هدفيه بعد طرد نجمه البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة 79 بعد تعرّضه لحارس فالنسيا المقدوني ستولي ديميترييفسكي، للبديل الكرواتي لوكا مودريتش (85) والإنكليزي جود بيلينغهام (90+5)،بعدما كان هوغو دورو منح فالنسيا التقدم في الشوط الأول (27).

وشهد اللقاء إهدار بيلينغهام ركلة جزاء حصل عليها النجم الفرنسي كيليان مبابي (55).ويخوض ريال بشكل مؤكد سبع مباريات خلال هذا الشهر، بينها الجولتان الأخيرتان من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا ضد سالزبورغ النمسوي (22 الحالي) وبريست الفرنسي (29 منه)، وسيرتفع العدد إلى تسع في حال فوزه الإثنين على مضيفه مينيرا من الدرجة الرابعة في الدور الـ32 لمسابقة الكأس، وتجاوزه الخميس المقبل عقبة ريال مايوركا في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر المقامة في السعودية.

من جهته، كان فالنسيا الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة، قد عيّن كارلوس كوربيران لقيادته بدلا من مدربه السابق روبن باراخا خلال العطلة الشتوية.وحقّق أصحاب الأرض بداية قوية عندما سدّد دورو كرة تصدى لها الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، قبل أن يُبعد المدافع سيسار تاريخا كرة فينيسيوس.

وانتزع فالنسيا التقدم بعد مرور 27 دقيقة، بعد أن مرّر الفرنسي ديميتري فولكييه كرة إلى خافي غيرا الذي سدد كرة تصدى لها كورتوا بصعوبة لكنّ دورو تابعها في الشباك المشرّعة.وبعد أن كان صامتا خلال الشوط الأول، بدأ مبابي في التحرّك بشكل أخطر خلال الثاني وتمكن بخفة حركته من انتزاع ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل تاريخا (53).لكنّ بيلينغهام لم ينجح في ترجمة الفرصة المتاحة إلى هدف بعدما ردّ القائم الأيمن ركلته (55).

وظنّ مبابي أنه فرض التعادل لكنّ هدفه سرعان ما ألغي بداعي التسلل (60) بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) والذي كان سببا أيضا في طرد فينيسيوس بعد دقائق بسبب دفعه الحارس ديميترييفسكي من الخلف، بعد أن كان الأخير قد حاول استفزازه (76).

وكتب البرازيلي على حسابه الخاص على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "آسف وشكرا للفريق".لكن رغم النقص العددي، تابع ريال ضغطه وتمكن من إدراك التعادل بعد تمريرة رائعة من بيلينغهام إلى البديل مودريتش الذي أسكن كرته الشباك (85).

وتمكن بيلينغهام من التعويض عن إهدار ركلة الجزاء، عندما استفاد من خطأ فادح في التمرير من هوغو غيامون أثناء محاولته إعادة الكرة إلى الحارس إثر تمريرة أخرى سيئة من زميله فولكييه، فاغتنم الإنكليزي الفرصة لهزّ الشباك مانحا ريال هدف الفوز (90+5).

وكاد فالنسيا يفرض التعادل من تسديدة رائعة للويس ريوخا من خارج المنطقة لكنها ارتطمت بالقائم (90+10).