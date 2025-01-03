العلوي وعبدالجبار أبرز الغائبين غداً عن نهائي كأس الخليج

يلتقي المنتخبان البحريني والعماني، يوم غدٍ “السبت”، في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي زين 26"، على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، ويعد المنذر العلوي لاعب المنتخب العماني ومهدي عبد الجبار لاعب منتخب البحرين أبرز الغائبين عن النهائي.

ويتطلع المنتخب العماني للقب الثالث في تاريخه، إثر تتويجه مرتين في نسختي 2009 و2017، بينما يبحث المنتخب البحريني عن اللقب الثاني في البطولة بعد تتويجه ببطولة 2019.ويعد المنتخب البحريني أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي متصدراً المجموعة الثانية بأفضلية المواجهات المباشرة أمام نظيره السعودي، برصيد 6 نقاط ، وبفوزه على المنتخبين السعودي 3- 2، والعراقي 2 – صفر، وصولاً إلى تفوقه في الدور نصف النهائي على نظيره الكويتي 1 – صفر، بينما تعرض للخسارة من المنتخب اليمني 1 – 2 في ختام الدور التمهيدي.وفي المقابل تصدر المنتخب العماني المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط مع أفضلية اللعب النظيف على المنتخب الكويتي، وذلك بالتعادل مع منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي بنتيجة واحدة 1 – 1، والفوز على نظيره القطري 2- 1.

ويفتقد المنتخب العماني جهود لاعبه المنذر العلوي لحصوله على البطاقة الحمراء أمام المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي، ويعود إلى القائمة الأساسية قائده محمد المسلمي الغائب عن المباراة الماضية بداعي الإيقاف، بينما تعرض الثلاثي صلاح اليحيائي، والحارس إبراهيم المخيني، وأمجد الحارثي لإصابات متفاوتة.

ويغيب اللاعب مهدي عبد الجبار عن قائمة المنتخب البحريني لحصوله على البطاقة الحمراء أمام المنتخب الكويتي، في نصف النهائي بعد رفض الاتحاد الخليجي لكرة القدم إعادة النظر في البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها اللاعب.