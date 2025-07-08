مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان

سحب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي شكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المحامي بيار-أوليفييه سور "نحن نسحب الدعوى المدنية"، وذلك قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء بين فريق مبابي الحالي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان.

وكان مكتب المدعي العام في باريس كشف الشهر الماضي عن فتح تحقيق بعد تقديم مبابي شكوى تتعلق بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جرمان في بداية موسم 2023-2024.

ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي وأُجبر على التدريب مع اللاعبين الذين كان النادي ينوي الاستغناء عنهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد.

وتُعد هذه ممارسة طالت لاعبين آخرين أيضاً، ما دفع اتحاد اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

ولم يُدعَ مبابي إلى جولة سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، كما غاب عن المباراة الأولى لذلك الموسم، قبل أن تتم إعادته لاحقا.

انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد الصيف الماضي بعد سبعة مواسم قضاها مع نادي العاصمة الفرنسية سجل خلالها 256 هدفا في 308 مباريات.

وفي أول موسم له من دون مبابي، حقق سان جرمان الحلم وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه الكاسح في النهائي على إنتر الإيطالي 5-0.

ويخوض قائد المنتخب الفرنسي حاليا معركة قضائية أخرى ضد سان جرمان، للحصول على 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار) يقول إن النادي يدين له بها كرواتب ومكافآت غير مدفوعة.