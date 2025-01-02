7 قمم في دوري أدنوك للمحترفين قبل ختام الدور الأول

تشهد الجولات الثلاث المتبقية من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إقامة 6 مباريات قمة، إضافة إلى القمة المؤجلة من الجولة السابعة والتي تجمع العين مع شباب الأهلي.

وتستأنف مباريات المسابقة بداية من يوم "الأحد" المقبل، بعد توقفها خلال الفترة الماضية، لمشاركة المنتخب الوطني في "خليجي 26"، إذ تنطلق المنافسات بالجولة الـ11 والتي تشهد قمة بين شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والنصر صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة وذلك على استاد راشد.

فيما تجمع القمة الثانية بالجولة ذاتها يوم “الأحد” 5 يناير الجاري، العين الخامس برصيد 18 نقطة، مع الشارقة المتصدر برصيد 27 نقطة على استاد هزاع بن زايد.

وعقب ختام الجولة، يلتقي العين مع شباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد يوم 10 يناير الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة.

وتشهد الجولة 12 من المسابقة والتي تنطلق 10 يناير الجاري، قمة تجمع الجزيرة السادس برصيد 17 نقطة مع الوحدة الرابع برصيد 18 نقطة على استاد محمد بن زايد يوم 11 يناير الجاري.

وبختام الدور الأول تقام الجولة 13 والتي تنطلق 21 يناير الجاري، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة على استاد راشد، والعين مع النصر على استاد هزاع بن زايد في اليوم نفسه، والوصل الثامن برصيد 13 نقطة مع الشارقة على استاد زعبيل يوم 22 يناير الجاري.