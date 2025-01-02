دبلوماسيون: البطولة مؤشر على التلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي

أشاد عدد من الدبلوماسيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسخة الـ26 من كأس الخليج «خليجي زين 26»، التي تستضيفها دولة الكويت حالياً، والتي قدمت خلالها تنظيماً أكثر من رائع، ليؤكدوا أن البطولة دليل على متانة العلاقات ومؤشر على قوة التلاحم بين دول المجلس الخليجي. وأعرب عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب، عن سعادته بتنظيم بلاده بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 26»، والانطباع الرائع لدى جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ووسائل الإعلام وجماهير الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن طموح الكويت الدائم تحقيق الأفضل وتقديم صورة رائعة عنها.

وقال: منذ اللحظة الأولى أوجدنا هيكلاً تنظيمياً للبطولة، من خلال لجنة خاصة سميت بـ«ضبط الجودة»، أهدافها الإسهام في تطوير تنظيم الدورات والفعاليات الرياضية، كما تختص أيضاً بأن يكون هناك دليل إجرائي لتنظيم الفعاليات الكبرى، سواء رياضية أو غيرها، وأعتقد أن ما تم تقديمه خلال هذه البطولة سيكون بمثابة ذاكرة مؤسسية لمختلف مؤسسات الدولة، يمكن اللجوء إليها للإسهام في تنظيم فعاليات أخرى.

من جهته، أكد الدكتور صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عُمان لدى الكويت، أن بطولة كأس الخليج قطعت شوطاً مهماً وتاريخياً منذ انطلاقها لأول مرة قبل أكثر من نصف قرن، مشيراً إلى أنها مؤشر على التلاحم بين دول المجلس الخليجي، حيث المنافسة حق مشروع للجميع، وأشار إلى أن النشاط الرياضي الحالي للبطولة هو تتويج لعام 2024، من خلال التنظيم المتميز لدولة الكويت للبطولة وبشكل رائع، وقال: جميع الأمور ميسّرة ومسهّلة، بجانب الأنشطة والفعاليات المصاحبة للبطولة، التي كانت مذهلة أيضاً، فالبطولة تتويج لعام كامل، وافتتاح لعام جديد، تكون فيه الكويت هي عاصمة الثقافة والإعلام، ما يمثّل انتقالاً سلساً من نجاح إلى نجاح.

كما أشاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بمستوى تنظيم الكويت لـ«خليجي 26»، وقال: الكويت مبدعة دائماً في الاستضافات، فهي تجمع الشمل الخليجي منذ نشأة هذه البطولة، والأجمل هو وجود كل هذه الجماهير حالياً في الكويت وسط هذه المنافسة الشريفة والاستقبال الحافل.