لاعبو الكويت لجماهير «الأزرق»: سامحونا إذا جاء منا قصور

تقدم لاعبو منتخب الكويت بالاعتذار إلى جماهير «الأزرق»، التي ساندتهم طوال بطولة «خليجي زين 26»، عقب الخسارة، التي تلقاها الفريق أمام البحرين، ليودع البطولة من الدور نصف النهائي، وطلب خالد الرشيدي، حارس المرمي وقائد المنتخب، الجماهير بقبول اعتذار اللاعبين، وقال: نعد الجماهير بأن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة، من خلال دعمهم، بعدما حاولنا تقديم كل ما لدينا أمام البحرين، لكنها كرة القدم، وفي النهاية شكراً لكم، و«سامحونا إذا جاء منا قصور».

وأشار خالد إبراهيم، إلى أن جميع اللاعبين كان هدفهم فرحة الشعب الكويتي، مقدماً الشكر للجمهور الكبير، أنتم على الرأس، أنتم ملح البطولة.

وقال سلطان العنزي: «‏نعتذر للجماهير، والشعب الكويتي على الخسارة، كان ودنا رسم الفرحة على وجوهكم، لكن قدر الله وما شاء فعل، شكراً لكم». وقال معاذ الأصيمع: «شكراً للجمهور من أصغر إلى أكبر مشجع، «سامحونا على القصور».