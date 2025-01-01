ياسر المسحل: أداء «الأخضر» لم يصل لطموحات محبيه

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مستوى المنتخب السعودي «الأخضر» في «خليجي 26»، لم يكن متوقعاً لا سيما وأن بطولة الخليج دائماً لها خصوصيتها ومليئة بالمفاجآت، وقال: أعتقد أن المنتخب السعودي قدم أداءً طيباً لكنه لم يصل لطموحات عشاقه ومحبيه، مثمناً دور الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المنظمة، على تقديمها النسخة المتميزة لكأس الخليج التي استضافتها الكويت، وأوضح المسحل أن نسخة كأس الخليج التي ستستضيفها بلاده ستكون في سبتمبر 2026، ويتبعها في يناير 2027 تنظيم بطولة كأس أمم آسيا، وهما مناسبتان مهمتان للغاية، وستكون المملكة على الموعد ببطولتين ستشهدان تنظيم مثالي متميز، سيبقى في الأذهان طويلاً.