إيبسويتش يهزم تشيلسي للمرة الأولى منذ 1993

مُني تشيلسي بهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام مضيفه إيبسويتش وهي الأولى للمضيف منذ 1993، وذلك بنتيجة 0 - 2 في المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، دخل تشيلسي اللقاء على خلفية سقوط على أرضه أمام جاره فولهام 1 - 2 في المرحلة الماضية، وذلك بعد سلسلة من 12 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات، قبل أن يتلقي هزيمته الرابعة للموسم، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي فاز على مضيفه وست هام 5 - 0.

وفي المقابل، حقق إيبسويتش، العائد إلى دوري الكبار لأول مرة منذ 2002، فوزه الثالث للموسم والأول في الدوري الممتاز على أرضه منذ 24 أبريل 2002 حين تغلب على ميدلزبره 1 - 0، ليتقدم مركزاً ويصبح الثامن عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن منطقة الأمان.