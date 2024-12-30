اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحتفي بضيوف "خليجي 26"

احتفى الشيخ أحمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة خليجي زين 26، بضيوف البطولة من خلال إقامة حفل غداء في "ديوان السالمية"، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عبدالرحمن المطيري، ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة، بالإضافة إلى رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في البطولة، وحشد من الرياضيين، تقدمهم عدد من رؤساء الأندية واللاعبين القدامى.

وذكر الشيخ أحمد اليوسف أن الجماهير الخليجية حضرت بزخم كبير في "خليجي زين 26" بعدما شاهدت أداءً متميزاً من منتخباتها المشاركة. وقال: "تفاعلت الجماهير الرياضية مع النتائج الجيدة التي حققتها المنتخبات، وكذلك المستويات العالية التي قدمتها أغلب الفرق." وأضاف: "من المتوقع أن يزداد التفاعل الجماهيري في الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة، وبناءً على المعلومات الواردة من الشركة العالمية المسؤولة عن بيع التذاكر، فإن هناك ضغطاً كبيراً على شراء التذاكر، حيث وصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 210 آلاف حتى ظهر الأحد."

وأشار اليوسف إلى أنه، تقديراً للجماهير الغالية، سيتم بالتنسيق مع المهندسين المختصين عرض مباراتي الدور نصف النهائي على شاشة ستاد علي صباح السالم بنادي النصر مجاناً للجماهير التي ستحضر. كما ستكون عدة مواقع (فان زون) متاحة للجماهير التي لم تتمكن من حجز تذاكر المباراتين.

وأكد اليوسف أن اتحاد الكرة سيتقدم رسمياً لاستضافة بطولة كأس آسيا بعد انتهاء منافسات بطولة "خليجي زين 26". وأضاف: "سيكون ستاد نادي الفحيحيل جاهزاً في فبراير 2025، كما سيتم إنشاء ستاد جديد في مدينة جابر الأحمد وآخر في مدينة صباح الأحمد، بالإضافة إلى ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، الذي يعد جاهزاً."

وأشار اليوسف إلى أن الاتحاد العماني لكرة القدم لم يهدد بالانسحاب من بطولة "خليجي زين 26"، مبيناً: "الإخوة العمانيون أوضحوا أن الإعلان عن نقل الملعب جاء بعد انتهاء مباريات الدور التمهيدي مباشرة، ولم يكن هناك وقت كافٍ لإبداء الموافقة المطلوبة." وأشاد بموافقة الوفود على تقديم موعد إقامة نهائي البطولة إلى يوم السبت المقبل.