130 ألف طلب على تذاكر نصف نهائي كأس الخليج

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تجاوز عدد الطلبات على تذاكر الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم عبر المنصة الإلكترونية حاجز الـ 130 ألف طلب.

وتلعب مباراتا الدور نصف النهائي بعد غدٍ الثلاثاء، حيث تجمع الأولى منتخبي السعودية وعمان، على استاد جابر المبارك، والثانية منتخبي الكويت والبحرين، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ويتسع استاد جابر الأحمد الدولي لعدد 60 ألف متفرج، بينما تبلغ سعة استاد جابر المبارك 15 ألف متفرج.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، تعذر بيع التذاكر اليوم بسبب الإقبال الكبير على عمليات الشراء، وتأجيل الموعد إلى الساعة 12 ظهراً ليوم غدٍ الاثنين، مع الاكتفاء ببيعها عبر تطبيق "حياكم" والمواقع الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك لضمان سهولة وسرعة عملية البيع للجماهير، مؤكداً في الوقت نفسه تقديره للجماهير وحرصها على متابعة هذا الحدث المميز.