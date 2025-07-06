ريال مدريد يفوز على بوروسيا دورتموند ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

وسجل ريال مدريد هدفين مبكرين عبر جونزالو جارسيا في الدقيقة 10، وفيران جارسيا في الدقيقة 20، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع إحراز 3 أهداف متتالية، حيث قلص ماكسيميليان بيير الفارق لدورتموند في الدقيقة 90+2، لكن كيليان مبابي أعاد توسيع الفارق لصالح ريال مدريد بعد دقيقتين فقط، ثم سجل سيرهو جيراسي الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 90+8.

ويواجه ريال مدريد في نصف النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني.