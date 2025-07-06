"رابطة المحترفين" تُجري قرعة "دوري أدنوك" و"كأس مصرف أبوظبي" و"الدوري الإلكتروني"

جرت مساء أمس في المركز الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” قرعة “دوري أدنوك للمحترفين”، و"كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" و"دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني" لموسم 2025-2026.

حضر مراسم القرعة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسعادة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وسيف الفلاحي رئيس دائرة دعم الأعمال والمهام الخاصة بشركة أدنوك،‎ والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، وأحمد المبارك رئيس قسم العقارات التجارية والتمويل في المجموعة المصرفية للشركات بمصرف أبوظبي الإسلامي.

وطبقت الرابطة هذا الموسم نظام قرعة لكل دور تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في الدوريات الإنجليزية والإيطالية والألمانية، لتعزيز مستوى الإثارة الفنية، والتنافسية الرياضية، والحضور الجماهيري.

كما راعت آلية قرعة الدوري الذكية، مجموعة من المعايير من بينها الالتزام بالنزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات حسب ترتيب الموسم الماضي 2024 – 2025، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة المشاركات الخارجية للأندية، ومواعيد المباريات في نفس الإمارة، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة بنفس المدينة في اليوم نفسه.

وأسفرت قرعة "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" عن مواجهات قوية في الدور الأول، حيث يلعب في المسار الأول النصر مع البطائح، وينتقل الفائز منهما للقاء شباب الأهلي، بينما يلتقي الفائز من الشارقة ودبا مع الفائز من العين وكلباء.

ويلعب في المسار الثاني حامل اللقب الجزيرة مع الفائز من الوصل والظفرة، ويلتقي الفائز من الوحدة وعجمان مع الفائز من بني ياس وخورفكان.

وفي دوري أدنوك للمحترفين سيواجه شباب الأهلي فريق الظفرة، ويلعب عجمان مع الوحدة ودبا مع الشارقة والعين مع البطائح وكلباء مع النصر وخورفكان مع الجزيرة والوصل مع بني ياس.

وتبدأ المواجهات القوية في الجولة الثانية للدوري بمواجهتي شباب الأهلي مع الوحدة والشارقة مع الجزيرة، وفي الجولة الثالثة يلعب الوصل مع العين والجزيرة مع النصر، وفي الجولة الرابعة النصر مع شباب الأهلي.

وتشهد الجولة الخامسة 3 مباريات بارزة بين شباب الأهلي والعين، والجزيرة والوحدة، والوصل مع الشارقة، بينما يلعب الوصل مع النصر في الجولة السادسة في دبي.

وتشهد مباريات الدور الثاني، في الجولة الأولى من مرحلة الإياب مواجهات بين الوحدة ودبا والظفرة مع الشارقة وعجمان مع شباب الأهلي والنصر مع بني ياس والبطائح مع الجزيرة وكلباء مع العين والوصل مع خورفكان.

من جانب آخر كشفت قرعة دوري رابطة المحترفين الإمارتية الإلكتروني، عن مواجهات قوية في مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق بني ياس، والبطائح، والشارقة وكلباء، وعجمان، ودبا، والجزيرة.

كما تضم المجموعة الثانية فرق خورفكان، والوصل، والعين، والوحدة، وشباب الأهلي ، والنصر، والظفرة.