أول تعليق من كاساس بعد خروج العراق من كأس الخليج

قال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق إن خروج فريقه من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت بعد خسارته 3-1 أمام السعودية اليوم السبت لن يؤثر على فرص الفريق في تصفيات كأس العالم 2026.

وودع العراق حامل اللقب كأس الخليج بعدما حصد ثلاث نقاط فقط في المجموعة الثانية ليحتل المركز الرابع.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أنها (النتائج في خليجي 26) ستؤثر على فرص الفريق في (تصفيات) كأس العالم، خاصة مع غياب خمس أو ست لاعبين عن الفريق في هذه البطولة".

وأكد أن هذه البطولة وهذا التجمع منحه فرصة إضافية للتعرف على لاعبين جدد انضموا للفريق.

ووصف المدرب الإسباني مواجهة السعودية "بالصعبة" لكنه اشتكى من غياب بعض لاعبيه سواء بسبب المرض أو الإرهاق أمام فريق "جيد" مثل السعودية.

وحول الأداء الدفاعي الضعيف للمنتخب العراقي في البطولة قال إن كرة القدم لعبة أخطاء ومثل هذه الأمور تحدث في المباريات.

وقال "لم نكن قادرين على ضبط الخط الدفاعي خصوصا مع وجود لاعبين جدد لم يتعرفوا بعد على الفريق".

وقال إنه اتخذ بعض القرارات بقدر من المخاطرة لأنه كان يبحث عن التوازن في الفريق "ولكن لم يحالفنا الحظ في الشوط الثاني".