عالم كرة القدم يودع ديوغو جوتا وشقيقه

توافد لاعبو ليفربول الإنجليزي الحاليون والسابقون وإدارته ومدربوه والأصدقاء وزملاء المنتخب الوطني للتواجد بجانب العائلة في الوداع الأخير للمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، وذلك في مراسم جنازة ابن الـ28 الذي قضى وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سير مروع الأربعاء الماضي.

وأقيمت مراسم جنازة مشتركة لجوتا وشقيقه البالغ 25 عاماً في كنيسة إيغريجا ماتريس دي غوندومار بالقرب من بورتو، بعد الحادث المروع الذي حصل على الحدود البرتغالية الإسبانية حين كان اللاعب في طريقه للعودة إلى فريقه ليفربول من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وحضر المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت برفقة لاعبيه، بينهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك جو غوميز والأوروغوياني داروين نونييس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا.

وحضر أيضاً مدرب المنتخب البرتغالي الحالي الإسباني روبرتو مارتينيس والسابق فرناندو سانتوس وزميلاه السابقان في ليفربول جوردان هندرسون وجيمس ميلنر.