حصاد 2024.. الرياضة الإماراتية.. إنجازات وألقاب وأرقام قياسية

شهدت الرياضة الإماراتية خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات البارزة في العديد من الرياضات والبطولات، التي عززت مستوى التقدم المستمر لها على الأصعدة كافة، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة والتخطيط الإستراتيجي من الجهات المعنية.

وتنوعت الإنجازات التي تحققت ما بين الألعاب الجماعية وتحديداً في كرة القدم وكرة اليد، والألعاب الفردية وأبرزها الجوجيتسو، فيما جاء تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024، للمرة الثانية بتاريخه، في مايو 2024، أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية خلال هذا العام في كرة القدم، خاصة وأن هذا الإنجاز قاده للتأهل إلى بطولتي كأس القارات "الإنتركونتننتال" لكرة القدم، وكأس العالم للأندية بنظامها الجديد والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، يونيو 2025.

وحقق فريق الشارقة لكرة اليد بطولة دوري أبطال آسيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في شهر نوفمبر الماضي.

وفي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي استضافتها الإمارات في أبريل الماضي، حلقت الرياضة الإماراتية في الصدارة بواقع 266 ميدالية ملونة في جميع الألعاب، بواقع 87 ميدالية ذهبية، و91 فضية، و88 برونزية.

وعلى صعيد الألعاب القتالية حلت الجوجيتسو في الصدارة، بعدما حققت مشاركات الدولة العديد من الإنجازات في البطولات العالمية المختلفة وكان أبرزها الحصول على 59 ميدالية ملونة في منافسات البطولة الآسيوية في أبوظبي مايو الماضي، فيما شهدت بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في تايلاند يونيو الماضي الحصول على 15 ميدالية ملونة.

وخلال مشاركتهم في بطولة العالم للناشئين والشباب في كرواتيا أحرز لاعبو المنتخب الوطني 18 ميدالية ملونة تصدروا بها البطولة، كما بلغ حصاد الإمارات في بطولة العالم باليونان والتي أقيمت أكتوبر الماضي 61 ميدالية ملونة.

وخلال الحدث السنوي الأبرز وهو بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، أحرز لاعبو المنتخب الوطني 11 ميدالية ملونة في منافسات المحترفين، بواقع ذهبيتين، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وفي سياق متصل توج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في شهر أغسطس، بلقب بطولة العالم للفرق في فئة الشطرنج السريع، التي نظمها الاتحاد الدولي في كازاخستان، بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة، كما حصد منتخب الإمارات للشطرنج 6 ميداليات في البطولة العربية للشطرنج، التي أُقيمت في الشارقة في شهر نوفمبر، موزعة على (ذهبيتين- وفضيتين- وبرونزيتين).

وأحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ذهبية مهرجان بيل الدولي لأساتذة الشطرنج "بطولة التحدي" بسويسرا في يوليو الماضي.

إنجازات الرياضة الإماراتية خلال العام الجاري شملت أيضا رياضة الدراجات؛ إذ حقق فريق الإمارات للمحترفين نتائج مميزة، أبرزها الحصول على المركز الأول في تصنيف الفرق لطواف العالم وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حقق هدفه العام الجاري مسجلا 81 انتصاراً، بينما تأهلت صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني للدراجات إلى أولمبياد باريس 2024 كأول امرأة إماراتية وعربية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ اللعبة.

وتمثلت أبرز الإنجازات الرياضية الإماراتية في 2024 في حصول منتخب الإمارات على 9 ميداليات في بطولة آسيا للقوة البدنية التي أُقيمت في طشقند، أوزبكستان، بينما نال اللاعب كريم رامي الميدالية البرونزية في الكاراتيه في مسابقة الكاتا ضمن النسخة الـ 22 من بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب التي أُقيمت في الفلبين.

وواصلت الإمارات تسجيل التفوق في الرياضات البحرية؛ إذ توج فريق الشارقة للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم للفورمولا 4، للمرة الأولى في تاريخه بعد تصدر زورق "الشارقة 69" الجولة الختامية التي أقيمت في إيطاليا في شهر سبتمبر، كما فاز "زورق الفجيرة 96" بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات" 2024، وتوج فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم للفورمولا 2.

وفي رياضة الفروسية أحرز فرسان الإمارات ذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم التي أقيمت بجزيرة سردينيا الإيطالية، كما تأهل المنتخب الوطني لقفز الحواجز إلى الأولمبياد " أولمبياد باريس 2024"، وتوج فرسان الإمارات بذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة في إيطاليا سبتمبر الماضي.

وأحرز منتخب الإمارات الوطني للبادل لقب النسخة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي للبادل، التي أقيمت في الكويت، وحقق منتخب الناشئين المركز الثاني لبطولة كأس آسيا التي أقيمت في البحرين، بينما حصد منتخب الإمارات للجودو، في ختام مشاركته في بطولة طوكيو "جراند سلام"، المركز الأول عربياً والسادس في الترتيب العام، بعد فوزه ببرونزية وزن تحت 52 كجم عبر اللاعبة بشيرات خرودي.