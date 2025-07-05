شباب الأهلي يستهل الدفاع عن لقب الدوري بلقاء الظفرة

يستهل شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة الظفرة في افتتاح النسخة الجديدة لموسم 2025 ـ 2026، وذلك حسب ما أسفرت عنه قرعة المنافسة التي جرت مساء اليوم بمباني شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» في الحفل الذي تضمن أيضاً قرعة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الجديد، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المختلفة، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وجاءت قرعة الأسبوع الأول من بطولة الدوري متوازنة وهادئة، بلقاء شباب الأهلي والظفرة، عجمان والوحدة، دبا والشارقة، العين والبطائح، كلباء والنصر، خورفكان والجزيرة، الوصل وبني ياس، وجرت القرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن التعديلات الجديدة للرابطة التي تم الإعلان عنها في الحفل إلغاء لعب مباريات الدور الثاني بذات ترتيب مواجهات الدور الأول كما ظل يحدث طوال تاريخ المنافسة، لإضافة المزيد من الإثارة والحماس للبطولة.