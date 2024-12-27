الهلال السعودي يعلن غياب الشهراني ثلاثة أشهر

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة غياب لاعبه ياسر الشهراني لمدة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وذكر الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أوضحت الأشعة إصابة اللاعب ياسر الشهراني في الرباط الخلفي، وذلك أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج.

"سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة شهور".

ويتأهب المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي غدا السبت في صراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج (خليجي 26) المقامة في الكويت.

كذلك أعلن الهلال أن لاعبه الكسندر ميتروفيتش يعاني من ألام في العضلة الخلفية ويخضع للفحوص الطبية بمقر النادي.

وذكر الهلال أن لاعبه البرتغالي روبن نيفيز يجري برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني إلى جانب تدريبات لياقية.

وكان الهلال قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني غياب نيفيز حتى يناير كانون الثاني المقبل بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة في الركبة.