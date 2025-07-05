تشيلسي يتجاوز بالميراس ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا.

وسجل كول بالمر الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 16، قبل أن يعادل إستيفاو ويليان النتيجة لبالميراس في الدقيقة 53، لكن ويفرتون منح الفريق الإنجليزي بطاقة العبور بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83.

ويواجه تشيلسي في نصف النهائي فريق فلومينينسي البرازيلي، الذي كان قد تجاوز الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.