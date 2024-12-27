ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك ليستر

يواصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة فصول جديدة من قصة نجاحه المبهرة في عالم كرة القدم، حيث حافظ على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفاً بعدما سجل في شباك ليستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ونجح صلاح في خطف الأنظار بمهاراته الرائعة وأهدافه الحاسمة التي لا تسعد فقط جماهير ليفربول، بل تثير فخر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية، ليثبت "الملك المصري" مرة أخرى أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح (ليفربول) - 16 هدفًا

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 13 هدفًا

كول بالمر (تشيلسي) - 12 هدفًا

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 11 هدفًا

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) - 10 أهداف

بريان مبيومو (برينتفورد) - 10 أهداف

كريس وود (نوتنغهام فورست) - 10 أهداف

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف

يوان ويسا (برينتفورد) - 9 أهداف

جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير) - 8 أهداف