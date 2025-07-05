"فيفا" يؤبن جوتا في مونديال الأندية

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتأبين الراحلين ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا، قبل انطلاق مباراة دور الثمانية بكأس العالم للأندية بين الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي.

وشكل لاعبو الفريقين دائرة في منتصف الملعب ، حيث تم عرض صورة اللاعب البرتغالي على شاشة الملعب ،وشاركت الجماهير في التأبين بالوقوف دقيقة صمت.

وتم العثور على جثتي جوتا /28 عاما/ وشقيقه أندريه سيلفا /25 عاما/ قرب مدينة زامورا في شمال غرب إسبانيا، بعد أن تحطمت سيارة اللامبورجيني الخاصة بهما على طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.

وتحقق الشرطة الإسبانية في أسباب الحادث، الذي لا يتضمن وجود سيارة أخرى، وذكر رجال الشرطة أنهم يعتقدون أن سبب الحادث هو انفجار أحد الإطارات.

وتوفي جوتا بعد أسبوعين من زواجه من روت كاردوسو، بعد فترة شراكة طويلة، بينما كان في أجازة بعد موسم طويل، ساعد فيه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الممتاز. ولدى جوتا وزوجته ثلاثة أطفال أصغرهم ولد العام الماضي.