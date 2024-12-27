السعودية تستضيف «خليجي 27» في سبتمبر 2026

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي لكرة القدم، على طلب السعودية لاستضافة خليجي 27، اعتباراً من 23 سبتمبر 2026 حتى السادس من أكتوبر، على أن تكون جمهورية العراق البديل.

واختارت الجمعية العمومية المملكة خلال اجتماعها في الكويت مستضيفة نسخة 26 لتصبح السعودية حاضنة للعديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية البارزة خلال السنوات المقبلة.

وتستضيف السعودية كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034 والتي ستكون أول نسخة من البطولة العالمية تشهد مشاركة 48 منتخباً في بلد واحد.

وقال جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم في مؤتمر صحافي «تم الاتفاق على تعديل مسمى الاتحاد إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم».

وترغب السعودية في أن تكون خليجي 27 أفضل تحضير لكأس آسيا التي ستقام بعدها بعام.