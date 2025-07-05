إيغور يعود إلى الشارقة بعقد لموسمين

أعاد الشارقة إلى صفوفه مجدداً، إيغور كورونادو «32 عاماً» بعقد لمدة موسمين في واحدة من أبرز وأهم صفقات الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، بعقد لمدة موسمين، ليواصل صانع الألعاب البرازيلي الملقب بـ«الساحر»، مشواره مرة أخرى مع الشارقة الذي سبق أن دافع عن قميصه لـ3 مواسم، وحققه معه بطولة الدوري وكأس السوبر، وانتقل منه إلى اتحاد جدة قبل أن ينضم مطلع العام الماضي إلى كورينثيانز البرازيلي.

وبارك الجمهور صفقة التعاقد مع إيغور في الوقت الذي رحبت فيه الإدارة باللاعب، وقالت: نرحب بعودة ساحر دورينا إيغور كورونادو إلى صفوف الفريق بعقد لموسمين، بانتظار لمسته الخاصة في صناعة الفارق من جديد، مرحباً بك إيغور في بيتك.