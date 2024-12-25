حسن شحاتة في المقدمة.. اتحاد الكرة المصري يُعلن تشكيل اللجنة الفنية





أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تشكيل لجنة فنية جديدة تضم نخبة من خبراء كرة القدم، بهدف تطوير اللعبة ورسم ملامح مستقبل المنتخبات الوطنية.

وبرز في مقدمة الأسماء حسن شحاتة، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر، الذي قاد الفراعنة في حقبة ذهبية بين 2005 و2011، محققًا ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008، و2010.

تشكيل اللجنة الفنية.. خبرات متنوعة

تضم اللجنة الفنية أسماء بارزة في عالم الكرة المصرية، من مختلف الأندية والخلفيات الكروية، لتقديم رؤية شاملة ومتنوعة.

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

حسن شحاتة: أسطورة الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر.

محسن صالح: رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي.

علي أبو جريشة: أسطورة الإسماعيلي والمشرف الحالي على الكرة بالنادي.

حلمي طولان: مدرب الزمالك الأسبق وصاحب خبرات تدريبية طويلة.

محمد عمر: نجم الاتحاد السكندري السابق والمدرب القدير.

حسن فريد: رئيس نادي الترسانة الأسبق.

أحمد حسن: قائد منتخب مصر السابق وأحد أبرز لاعبي الكرة المصرية.

عبد الظاهر السقا: نجم منتخب مصر السابق ومدير رياضي خبير.

دور اللجنة وأهدافها

تهدف اللجنة إلى رسم استراتيجية طويلة المدى لتطوير المنتخبات الوطنية في جميع الفئات العمرية، وتحليل ودراسة أداء المنتخبات المصرية ومراجعة خطط الإعداد والمشاركات الدولية، وتقديم مقترحات للمدير الفني للاتحاد، بما يضمن تحسين الأداء العام لكرة القدم المصرية.

كذلك، المساهمة في اختيار المدير الفني الجديد في حال تقرر استبدال علاء نبيل، الذي يشغل المنصب حاليًا، ورغم الإعلان عن تشكيل اللجنة الفنية، لم يُحسم بعد مصير منصب المدير الفني للاتحاد، الذي يشغله علاء نبيل حاليًا، وتشير بعض التقارير إلى أن اللجنة قد تُقدم توصيات لتعيين مدير فني جديد يتماشى مع رؤية الاتحاد وخطط التطوير المستقبلية.

إشادة بالتنوع والخبرة

نال تشكيل اللجنة الفنية استحسان العديد من المهتمين بالشأن الكروي، إذ يجمع بين خبرات متنوعة تمتد عبر أجيال مختلفة من كرة القدم المصرية، ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الاتحاد في تعزيز العمل الجماعي وإشراك كفاءات ذات خبرة واسعة في صناعة القرار.