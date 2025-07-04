محمد عبيد: هدفي تشريف التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية

أعرب الحكم الإماراتي، محمد عبيد، عن سعادته باختياره حكم فيديو مساعداً، ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، والمقررة في ولاية فيلادلفيا في الساعة الخامسة من فجر غدٍ بتوقيت الإمارات، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن المباراة يديرها طاقم أسترالي، بقيادة حكم الساحة علي رضا فغاني، وإلى أنها ستكون المباراة السادسة، التي يديرها في بطولة العالم، بعد إدارته الجيدة عدداً من مباريات الدور الأول، مؤكداً أن هدفه وسعيه الدائم من أجل ترك انطباع مشرف عن التحكيم الإماراتي في هذا المحفل العالمي المهم.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد عبيد سبق وشارك في إدارة مباريات فلومنسي مع كل من بوروسيا دورتموند، وأولسان هيونداي، ولوس أنجلوس مع كل من الترجي وفلامينغو، وأوراوا ريدز مع مونتيري، في الدور الأول من بطولة العالم للأندية.