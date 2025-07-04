أندية المحترفين تبدأ رحلة الإعداد للموسم الجديد

بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين في رحلة الإعداد للموسم الجديد 2025 - 2026 بإجراء الفحوصات الطبية، وتقييم الحالة الصحية ومستوى اللياقة البدنية للاعبين، بعد فترة الإجازة الطويلة، التي استمرت لأكثر من شهر، وبانتهاء الفحوصات الطبية انطلقت أغلب الأندية في التدريبات الخفيفة، لرفع مستوى لياقة اللاعبين تدريجياً من أجل حمايتهم من الإصابات، استعداداً للسفر إلى المعسكرات الخارجية وسط الأسبوع المقبل.

والتي تستمر لما يقرب عن 3 أسابيع، ستخوض خلالها أنديتنا بين 4 و5 تجارب ودية مع فرق أوروبية وخليجية بصورة تدريجية من ناحية المستوى الفني، ومن أبرز الأندية الأوروبية، التي سيواجهها أحد أنديتنا، أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الذي يلتقي الجزيرة في معسكره في إسبانيا.

وتنطلق منافسات دوري أدنوك للمحترفين 16 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن يشهد هذا الشهر إقامة الجولتين الأولى والثانية، مع إجراء 5 جولات قبل فترة التوقف، التي سيخوض خلالها منتخبنا الوطني تصفيات الملحق المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بواقع 3 جولات خلال سبتمبر، وجولتين (6 و7) في أكتوبر، والجولتين 8 و9 في نوفمبر مقابل جولة واحدة في ديسمبر، بسبب مشاركة منتخبنا في بطولة كأس العرب. وتحتضن 6 دول أوروبية معسكرات أنديتنا، وتضم القائمة ألمانيا وصربيا وسلوفينيا وهولندا وإسبانيا والنمسا.

ويبدأ شباب الأهلي تحضيراته، الاثنين المقبل، بالتجمع والفحص الطبي، وتستمر التدريبات الداخلية لمدة 6 أيام قبل السفر إلى معسكر النمسا 13 يوليو، حيث يؤدي 4 مباريات ودية، ثم العودة إلى أرض الدولة 3 أغسطس المقبل لاستكمال الإعداد.

وسيكون شباب الأهلي أمام تحدٍ صعب، للحفاظ على تألقه اللافت في الموسم الماضي التاريخي بفوزه بأربعة ألقاب.

وينطلق الشارقة بطل دوري آسيا في تحضيراته للموسم الجديد بإجراء الفحوصات الطبية، وتدريباته الداخلية، السبت المقبل حتى موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي المقرر في النمسا من 12 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل. ومن المنتظر أن يخوض الشارقة في معسكره الخارجي 5 مباريات.

وأعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن تفاصيل فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، إذ سيتوجه إلى مدينة ريدين الألمانية.

واستهل نادي الوحدة تحضيراته بالفحوصات الطبية والقياسات البدنية، أول من أمس، ويتجمع اللاعبون، مساء اليوم، في معسكر داخلي في أبوظبي قبل المغادرة إلى مدينة ريدين الألمانية غداً ، استعداداً لإقامة المعسكر الخارجي في اليوم التالي، وسيخوض «العنابي» خمس مباريات ودية في الفترة من 14 إلى 29 الجاري، قبل العودة أبوظبي في 31 من الشهر نفسه.

وينطلق الوصل في تحضيراته للموسم الجديد، مساء اليوم، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي، لويس كاسترو، بعد استكمال الفحوصات الطبية، التي أجريت للاعبين على مدار اليومين الماضيين، ويغادر «الإمبراطور» إلى معسكره الخارجي في هولندا 10 يوليو الجاري، ويخوض أول تجاربه الودية ضد نادي ستار فاسلاند البلجيكي 16 من الشهر نفسه.

وبدأ النصر تحضيراته، أمس، تحت قيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، وتستمر التدريبات الداخلية لمدة أسبوع في قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا 10 يوليو، والذي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

وتنطلق تحضيرات عجمان في السابع من يوليو الجاري بتدريبات داخلية على ملعبه قبل السفر إلى المعسكر الخارجي، بداية من 14 من الشهر نفسه المقرر في صربيا، ويستمر لنحو ثلاثة أسابيع.

ودشن خورفكان برنامج تحضيراته، الثلاثاء الماضي، بإجراء الفحوص الطبية في مقر النادي، وستستمر التدريبات الخفيفة لرفع مستوى لياقة اللاعبين لمدة 10 أيام قبل أن يغادر الفريق إلى النمسا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي في الـ 13 من يوليو.

ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، والعودة إلى الدولة في الثاني من أغسطس المقبل، تمهيداً لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات، ويتخلل المعسكر الخارجي 4 مباريات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء استعداداته للموسم الرياضي الجديد بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين، الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويستمر التجمع الداخلي في كلباء حتى العاشر من يوليو حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، الذي يقام في سلوفينيا ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتخلله أربع مباريات ودية.

ويستهل البطائح برنامج الإعداد مساء اليوم، بتجمع داخلي وإجراءات الفحوصات الطبية ، ويخوض الفريق عدة تدريبات قبل السفر إلى صربيا في 12 ويستمر المعسكر حتى 31 يوليو الجاري، يخوض خلاله 4 مباريات ودية.

وبدأ نادي بني ياس في تحضيراته الداخلية استعداداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا، المقرر من 10 يوليو وحتى 1 أغسطس، يتخلله أربع مباريات ودية. وانطلق دبا الفجيرة العائد إلى دوري المحترفين في مرحلة الإعداد الداخلي، أول من أمس، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا 11 يوليو.

أما الظفرة العائد بدوره إلى المحترفين فسيكون آخر المنطلقين في تحضيراته للموسم الجديد، حيث يبدأ الأسبوع المقبل، على أن يغادر إلى المعسكر الخارجي المقرر في سلوفينيا 16 الجاري.