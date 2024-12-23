إنفانتينو يشيد بنجاح مونديال الشاطئية في دبي: "أول بطولات فيفا في 2024"

نشر جيانيإنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقطع فيديو علىحسابه في "إنستغرام" أشاد فيه بالنجاح الذي حققته بطولة كأس العالم لكرةالقدم الشاطئية، التي استضافتها دبي بين 15 و25 فبراير الماضي، وهي أول بطولات"فيفا" في 2024.

وقال:"كانت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت على شواطئ دبي،الإمارات، أول بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2024، وحققت نجاحًاكبيرًا مع الكثير من الأهداف والإثارة."

وأضاف:"تهانينا للفائزين، البرازيل، وتحياتنا لجميع الدول المشاركة، وخاصة الوافدينالجدد مصر وكولومبيا. شكرًا جزيلاً لكل من شارك، وخاصة المشجعين واللاعبين، علىجعل بداية لا تُنسى لعام حافل بكرة القدم."