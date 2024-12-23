دبي تجمع رونالدو وبيلينغهام ويامال وكورتوا في ليلة استثنائية

رقم قياسي.. 100 مليون مشجع من 200 دولة يشاركون في التصويت



تجمع دبي نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، ولامين يامال جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، وذلك خلال مشاركتهم في الدورة 19 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل توزيع جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي غلوب سوكر، المقرر إقامته في منتجع أتلانتس النخلة، مساء الجمعة المقبل.

وكشف مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة للحدث، عن مشاركة مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، وحضور أكثر من 1000 ضيف في ليلة استثنائية، تجمع نخبة من الشخصيات البارزة من الأندية والمنظمات العالمية والمشاهير.

وينطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر السنوي. وجمعت جوائز غلوب سوكر، منذ انطلاقها في عام 2010، أبرز الجهات المعنية في عالم كرة القدم، ضمن أمسيات احتفالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بينما يوفر المؤتمر المصاحب منصة مثالية على مستوى القطاع، لمناقشة بعض القضايا الرئيسة في هذه الرياضة.

ويتمحور شعار القمة هذا العام، حول مفهوم «مواهب مميزة في كرة القدم»، وتتولى الإعلامية الشهيرة أماندا ديفيس من شبكة سي إن إن، تقديم فعاليات القمة، إلى جانب توم أوركهارت، على أن يشهد الحفل مشاركة كل من كريستيانو رونالدو وجود بيلينغهام وتيبو كورتوا، بصفة متحدثين رئيسين.

ويشمل الحفل تقديم 15 جائزة رئيسة في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال، وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، وأربع جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.

واستحوذت جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي غلوب سوكر، على الاهتمام العالمي، مع إدلاء ما يزيد على 100 مليون مشجع بأصواتهم من أكثر من 200 دولة ومنطقة، في زيادة ملموسة عن الدورة الماضية، عند 70 مليون صوت.

كما تجاوزت تحميلات تطبيق جلوب سوكر على الهاتف المحمول حاجز 2 مليار عملية تنزيل، ما يؤكد الإقبال غير المسبوق على هذه الفعالية الفريدة. ونجح مزاد التذاكر الذهبية من سايرو، بجمع مبلغ 30 ألف درهم، والتي ستذهب جميعها لصالح مؤسسة الجليلة الخيرية، وهي جمعية رعاية صحية عالمية، متخصصة في تطوير الأبحاث بقطاعات الطب والتعليم والعلاج.