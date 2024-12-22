التعادل الإيجابي يحسم قمة الترجي والأفريقي بالدوري التونسي لكرة القدم

حسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء الترجي وغريمه الأفريقي في لقاء قمة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع النادي الأفريقي رصيده إلى 25 نقطة من 12 مباراة في المركز بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الاتحاد المنستيري، بينما رفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس لكنه خاض 11 مباراة.

افتتح الليبي علي يوسف النتيجة للأفريقي في الدقيقة التاسعة بضربة رأس خدعت أمان الله مميش حارس الترجي بعد ركلة ركنية نفذها غيث الصغير قبل أن يدرك البرازيلي يان ساس التعادل للترجي في الدقيقة 38.

ومنح الجزائري محمد أمين طوجاي التقدم للترجي قبل قليل من الاستراحة بضربة رأس بعدما تسلم الكرة إثر ركلة حرة من يوسف البلايلي.

لكن الأفريقي عاد من جديد وأدرك التعادل عن طريق ياسين بوعبيد في الدقيقة 80 بضربة رأس سكنت الشباك.

وتصدى غيث اليفرني حارس الأفريقي لكرة قوية في الدقيقة السابعة سددها البرازيلي رودريجو رودريجيز.

وأهدر البلايلي لاعب الترجي فرصة خطيرة عندما استغل خطأ من أحمد خليل لكنه سدد فوق المرمى في الدقيقة 12.

وسدد البديل يان ساس في الدقيقة 21 لكن تسديدته مرت محاذية لمرمى الأفريقي.

وأبعد مميش حارس الترجي تسديدة خطيرة أطلقها غيث الصغير في الدقيقة 23.

وأنقذ الحارس اليفرني فريقه الأفريقي من فرصة هدف عندما تصدى لكرة قوية سددها ساس في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأطلق كينيث سيماكولا لاعب الأفريقي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77 تألق مميش في التصدي لها.

وسجل حمزة الخضراوي لاعب الأفريقي هدفا قرب النهاية لكن لم يتم احتسابه بسبب وجود تسلل خلال الإعداد للهدف.

وقال الروماني لاورينتو ريجيكامف مدرب الترجي خلال مؤتمر صحفي إنه من المؤسف أن يضيع الفوز بسبب ركلتين ركنيتين.

وتابع ريجيكامف "لم نكن جيدين بما يكفي لحسم نتيجة لقاء القمة كما أن الإصابات عقدت مهمتنا خاصة إصابة رودريجيز التي أتمنى الا تكون خطيرة".

فيما اعتبر ديفيد بيتوني مدرب الأفريقي أن المباراة كانت متوازنة والتعادل كان منطقيا.

وأضاف بيتوني "انا سعيد بترجمة العمل الذي نقوم به أثناء التدريبات (إلى أهداف) خاصة في الكرات الثابتة التي كنا ناجحين فيها جدا ومكنتنا في التقدم في النتيجة ثم العودة فيها".

*ثلاثية النجم

وفي وقت سابق اليوم، فاز النجم الساحلي 3-صفر على ضيفه شبيبة العمران ضمن الجولة ذاتها.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد شبيبة العمران عند النقطة 13 في المركز العاشر.

ومنح راقي العواني التقدم لفريقه النجم الساحلي في الدقيقة 28بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من حسام بن علي قبل أن يضيف زياد بوغطاس الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق عندما تلقى الكرة من ركلة ركنية نفذها غفراني النوالي.

وجعل فراس شواط النتيجة 3-صفر في الدقيقة 59 بعدما تجاوز دفاع شبيبة العمران ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي مباراة ضمن نفس الجولة، فرض اتحاد تطاوين التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه الترجي الجرجيسي.

ورفع الترجي الجرجيسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن المنستيري المتصدر.

ورفع اتحاد تطاوين رصيده إلى سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

سجل يوسف سنانة هدف التقدم للترجي الجرجيسي في الدقيقة 76 قبل أن يدرك زياد العونلي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل أحمد مزهود هدفا في الوقت المحتسب بدل ضائع ليقود فريقه نجم المتلوي إلى فوز 2-1 على ضيفه الصفاقسي.

ورفع المتلوي رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد النادي الصفاقسي عند النقطة 17 في المركز الثامن.

افتتح يسري العرفاوي النتيجة للمتلوي بعد تسع دقائق من البداية قبل أن يدرك فراس السكوحي التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وحسم مزهود الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.