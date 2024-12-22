بطولة "شِتَا حتّا 2024" لكرة القدم تنطلق غداً بمشاركة ثمانية فرق

في إطار مبادرة "شِتَا حتّا 2024"، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع البطولة التي ينظمها "حتا للمغامرات" بالتعاون مع "مجلس دبي الرياضي"، أحد الشركاء الرئيسيين للمبادرة، في منطقة بحيرة ليم، خلال الفترة الممتدة من يوم غدٍ (الاثنين) إلى الأحد 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة ثمانية فرق مجتمعية من سكان حتّا.

وتأتي بطولة كرة القدم في إطار الأنشطة الرياضية المتنوعة المتضمّنة في مبادرة "شِتَا حتّا" التي تشرف عليها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وينفّذها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتُقام البطولة بنظام الدوري من مجوعتين حيث يخوض كل فريق 3 مباريات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين داخل الملعب يشملون 3 لاعبين وحارس المرمى بالإضافة إلى اثنين لاعبين الاحتياط، ويُسمح بوجود لاعب واحد فقط من لاعبي الأندية ضمن كل فريق.

وتتنافس الفرق التي تضمّ أربعة لاعبين فقط في مباريات ممتدة على 20 دقيقة بواقع 10 دقائق لكل شوط. وقد صُمِّمت قوانين البطولة ومفهومها بأسلوب خاص يدفع الفرق إلى التسجيل في الأوقات الحاسمة، حيث يعد التسديد من وراء منتصف الملعب خطأ ويمنح الفريق الآخر الاستحواذ على الكرة، كما يعد رفع الكرة مخالفة تستوجب إنذارًا شفهيًا، وفي حال التكرار، يُوقف اللاعب لمدة دقيقة ونصف، ولمس الكرة للشبك الجانبي يحسب الكرة خارج اللعب (آوت)، وعند طرد اللاعب، يُستبعد من المباراة، ويُمنح الفريق دقيقتين كفترة إيقاف قبل السماح بدخول لاعب بديل.

وتضع البطولة اللاعبين أمام تحدٍ لعرض أفضل مهاراتهم الكروية على ملعب صغير. وهي ليست مشابهة للبطولات الأخرى لكرة القدم على ملاعب صغيرة، بل تتميّز بقوانينها الخاصة التي تحدث فرقاً كبيراً وتتيح تغيير النتيجة في الثواني الأخيرة من المباريات.

وتسهم مبادرة شتا حتا" في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، لاسيما في تعزيز تنافسيتها السياحية، وتنميتها بمشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود تنشيط السياحة وتشجيع رواد الأعمال، كذلك تنظيم واستضافة الأنشطة، والفعاليات الرياضية التي من شأنها زيادة أعداد الزوار لمنطقة حتا.

ويتم تنظيم بطولة كرة القدم ضمن "شتا حتا 2024" في سياق الجهود المتواصلة في جذب وتنظيم المزيد من الأحداث الرياضية في هذه المنطقة الحيوية من دبي وبما يخدم سكانها ويسهم كذلك في تعزيز فرصها الاقتصادية، ويعزّز مكانتها كوجهة للفعاليات الرياضية الكبرى، إذ استضافت حتّا مؤخراً المرحلة التمهيدية الاستعراضية لفعاليات رالي دبي الدولي الذي أقيم خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتُقام بطولة كرة القدم للفرق الرباعية، ضمن أجندة الفعاليات العديدة التي تشملها مظلة "شتا حتا" هذا العام وتمتاز بطبيعتها العائلية التي تسمح بالاستمتاع بالأجواء المتميزة لموسم الشتاء، ضمن تجربة لا تنسى وسط جبال حتّا وطبيعتها الخلابة، حيث تم تصميم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والمجتمعية المختلفة في المبادرة بأسلوب يناسب جميع أفراد الأسرة من كافة الفئات العمرية.