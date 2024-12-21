الفلبين تضرب موعداً مع تايلاند في قبل نهائي بطولة آسيان

ضربت الفلبين موعداً مع تايلاند حاملة اللقب في قبل نهائي بطولة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لكرة القدم بعد فوز فريق المدرب ألبرت كابياس 1-صفر على إندونيسيا اليوم السبت لتتقدم إلى المربع الذهبي من البطولة الإقليمية.

بينما ستلعب فيتنام في قبل النهائي مع سنغافورة، بعد فوزها الساحق 5-صفر على ميانمار بعدما سجل المهاجم المولود في البرازيل وين شوان سون ثنائية في أول مباراة له مع فريق المدرب كيم سانج-سيك.

وتستضيف سنغافورة، التي أنهت المجموعة الأولى خلف تايلاند، مباراة الذهاب يوم 26 ديسمبر قبل أن تسافر إلى فيتنام لخوض مباراة العودة بعدها بثلاثة أيام.

وتحل تايلاند ضيفة على الفلبين يوم 27 ديسمبر كانون الأول، على أن تقام مباراة الإياب في بانكوك بعدها بثلاثة أيام.

وصعدت الفلبين فوق إندونيسيا في الترتيب واحتلت المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفضل ركلة جزاء سجلها بيورن كريستنسن في الدقيقة 63 لتضرب موعدا مع تايلاند التي تصدرت المجموعة الأولى بسجل مثالي.

وضمنت فيتنام صدارة المجموعة الثانية بأداء قوي ضد ضيفتها ميانمار، إذ منح بوي في هاو فريقه التقدم بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة.

وضاعف شوان سون، الذي كان يخوض مباراته الدولية الأولى، النتيجة بعد ثماني دقائق فيما سجل وين كوانج هاي الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وسجل شوان سون هدفه الثاني في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي واختتم وين تيان لين الفوز الساحق لصاحب الأرض بعد دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع.