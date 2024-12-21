السعودية تلتقي البحرين غداً في "خليجي زين 26"

تقام غداً الأحد إلى المباراة الثانية في "خليجي زين 26"، بين المنتخبين السعودي والبحريني على استاد جابر الأحمد في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثانية.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، في مؤتمر صحفي اليوم، أنهم يخوضون مواجهة قوية أمام المنتخب البحريني بطموحات تحقيق نتيجة جيدة، مشيراً إلى أن البطولة صعبة لأن جميع المنتخبات تسعى للحصول على اللقب.

وأضاف أن المشاركة في البطولة تساعد على الإعداد للمرحلة المقبلة، كما أنها تمنحه وقتاً أكبر مع اللاعبين، والشيء المهم أنهم يملكون الرغبة القوية للمنافسة في هذه البطولة، والحضور الجماهيري السعودي في المباراة الأولى وجميع المباريات يعزز طموحاتهم.

وحول الإصابات في صفوف اللاعبين، قال إن سالم الدوسري يعمل على تحسين حالته البدنية وأشكره على وجوده مع البعثة، وزميله حسان تمبكتي ضمن خيارات المشاركة، وننتظر ما يمكن أن يحدث بالنسبة لمشاركة زميلهما فراس البريكان.

وذكر عبدالإله المالكي لاعب المنتخب السعودي، أن المباراة الأولى أمام المنتخب البحريني غداً مهمة لأنها المفتاح لمرحلة المنافسة على اللقب.

وقال مدرب المنتخب البحريني الكرواتي دراجان تالايتش إن البداية أمام المنتخب السعودي صعبة غداً نظراً لقوة المنتخبين وبقية المنتخبات الأخرى في البطولة، وانها مختلفة عن اللقاء السابق بين المنتخبين في الجولة الرابعة من الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2026، مؤكداً في الوقت نفسه رغبتهم بحصد الفوز الأول في البطولة.

وأوضح أن غياب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي عن لقاء الغد خسارة كبيرة للبطولة بشكل عام نظراً للقدرات الكبيرة للاعب مع المنتخب السعودي.

وأشار محمد مرهون لاعب المنتخب البحريني، إلى سعيه وزملائه لتحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام المنتخب السعودي، وأنهم يحترمون طموحات الجميع في المنافسة على لقب هذه البطولة.