موتا يسعى لإعادة يوفنتوس المبتلى بالإصابات لطريق الانتصارات

تراجع يوفنتوس إلى المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد التعادل في أربع مباريات تواليا، ويأمل المدرب تياجو موتا في العودة إلى طرق الانتصارات عندما يستضيف مونزا صاحب المركز 19 غدا الأحد لكن مشاكل الإصابات لا تزال تطارد فريقه في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين عن المواجهة.

وقال موتا للصحفيين اليوم السبت إن المدافع أندريا كامبياسو، الذي تعرض لإصابة في الكاحل في وقت سابق من هذا الشهر، يخضع لتقييم حالته من أجل احتمال عودته. لكن لاعب الوسط دوجلاس لويز، الذي عانى من إصابات متعددة منذ أكتوبر تشرين الأول، قد لا يكون جاهزا.

وقال المدرب "سنقيم حالة كامبياسو اليوم. من ناحية أخرى، قد أشرك دوجلاس لويز، لكن بما أني أريد أن يكون الجميع جاهزين بنسبة 100 بالمئة فإني أفضل تأجيل عودته للتشكيلة".

ويفتقد يوفنتوس أيضا خدمات جليسون بريمر وخوان كابال وأركاديوش ميليك وجوناس روحي وتيموثي ويا بسبب الإصابات.

وقال موتا "آمل أن أرى دائما شيئا جيدا، سواء في طريق التطور أو في كل ما نقوم به. غدا أمام مونزا، سنواجه فريقا جيدا ومدربا جيدا وكما هو الحال دائما يجب أن نحاول تقديم مباراة رائعة".

وبينما لم يفز مونزا في ثماني مباريات بالدوري، فقد تعادل مع تورينو في نوفمبر تشرين الثاني وخسر بصعوبة أمام أودينيزي 2-1 في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف موتا "إذا واجهنا فريق مونزا المتماسك، فيجب أن نكون قادرين على الهجوم بفعالية".