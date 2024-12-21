العراق واليمن يلتقيان غداً في كأس الخليج العربي

يفتتح المنتخبان العراقي واليمني مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي زين 26 "، مساء غدٍ على استاد جابر المبارك.

ويتطلع المنتخب العراقي حامل لقب النسخة الماضية لبداية قوية في مشوار الدفاع عن اللقب، بينما يسعى المنتخب اليمني لتحقيق الفوز الأول في المشاركة ال 11 له في البطولة.

وأكد الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، أن جميع مدربي المنتخبات الخليجية في البطولة يتطلعون للفوز باللقب، وفي الوقت نفسه فإن الهدف المهم بالنسبة لمنتخب العراق هو الحفاظ على اللقب واختبار جاهزية الخطط الفنية والعناصر الجديدة في صفوف المنتخب للمرحلة المقبلة سعياً للتأهل إلى كأس العالم 2026.

ووصف أيمن حسين نجم المنتخب العراقي المواجهة الأولى في البطولة بأنها مهمة لأنها تحمل مؤشرات قوية، مشيراً إلى أن لاعبي العراق يخوضون المباريات بهدف الفوز وفق منظومة لعب متكاملة تعتمد الأداء الجماعي.

ودعا الجزائري نورالدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني، اللاعبين إلى التركيز في الجولة الأولى من البطولة أمام المنتخب العراقي، وقال إن لديهم الشجاعة والقوة لإظهار أفضل ما يملكون بعد مراحل عدة من الاستعداد للاعبين المحليين والمحترفين في العراق والبحرين.

وأوضح ولد علي، أن القرار الخاص بالاتحادين العراقي والبحريني بمنح اللاعب اليمني فرصة اللعب كلاعب محلي خطوة إيجابية ساهمت في الارتقاء بالمستويات الفنية، ومن شأنها مساعدة المنتخب على إظهار المستوى الفني الإيجابي في البطولة، بالإضافة إلى أن خوض المنتخب مباريات تنافسية مع منتخبات خليجية قوية ساهمت في صقل خبرات اللاعبين.

من جانبه أوضح اللاعب عبدالواسع المطري قائد المنتخب اليمني، أن تركيزهم بدرجة كبيرة ينصب على المواجهة الأولى أمام المنتخب العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الاستعدادات الجيدة في المرحلة الماضية.