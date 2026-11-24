أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الثلاثاء، لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 إلى السنغال، بعدما قبلت طعن اتحادها لكرة القدم على قرار الاتحاد الأفريقي «كاف» الذي منح المغرب اللقب. وبذلك استعادت السنغال تتويجها بعد فوزها على المغرب بهدف دون رد في نهائي البطولة بالرباط.

وبدأ الخلاف في نهائي 18 يناير 2026، عندما غادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وبعد استئناف اللعب، تصدّى حارس السنغال لركلة إبراهيم دياز، قبل أن يسجل باب غاي هدف الفوز في الوقت الإضافي.

وفي 17 مارس، قبلت لجنة الاستئناف في «كاف» طعن الاتحاد المغربي، واعتبرت السنغال منسحبة من المباراة بموجب لوائح البطولة، وسجّلت النتيجة 3–0 لمصلحة المغرب. وطعن الاتحاد السنغالي في القرار أمام «كاس» في 25 مارس، مستنداً إلى أن الحكم سمح باستئناف المباراة وإكمالها. واستمعت المحكمة إلى الأطراف في لوزان في 8 أكتوبر، قبل أن تصدر حكمها في 24 نوفمبر.