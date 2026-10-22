«ناشئة الشارقة» تُطلق منافسات دوري الصالات الـ 18.. و«واسط» بطلاً لكأس السوبر

تنطلق بعد غدٍ السبت، منافسات دوري ناشئة الشارقة لكرة الصالات، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في نسخته الثامنة عشرة، لفئتي الناشئين والشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 13و 18عاماً، تحت شعار «روح رياضية ولعب نظيف»، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير قدرات منتسبيها، وتأهيلهم للتميز في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

وتشمل الجولة الأولى للدوري أربع مباريات رسمية، حيث يستضيف فريق ناشئة واسط نظيره ناشئة الثميد في المباراة الأولى، ويلاقي فريق ناشئة المُدام نظيره خورفكان صاحب الأرض في المباراة الثانية، وذلك يوم السبت الموافق 24 أكتوبر، فيما تجمع المباراة الثالثة، التي تُقام في الصالة الرياضية بمركز ناشئة الذيد يوم الأحد 25 أكتوبر، بين فريقي ناشئة دبا الحصن وناشئة الذيد، ويقابل فريق ناشئة مليحة نظيره ناشئة كلباء صاحب الأرض في المباراة الرابعة.

وتقام المباريات هذا العام بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية لفئتي الناشئين والشباب إلى مستويين، يتنافس من خلالها الفريق الواحد بكل فئة في 10 مباريات ذهاباً وإياباً، بإجمالي 95 مباراة، ومشاركة 352 منتسباً من مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها.

وتمهيداً لإطلاق منافسات الدوري شهد مركز ناشئة واسط مباراة كأس السوبر، التي جمعت بين فريقي ناشئة الذيد وناشئة واسط، وسط أجواء حماسية، عكست روح المنافسة واللعب النظيف والأداء المميز للفريقين، حتى تغلب فريق واسط على مجريات المباراة، وحسمها لصالحه بنتيجة 2/ 1 ليُتوج بلقب كأس السوبر.

وتحرص ناشئة الشارقة من خلال منافسات الدوري على تحقيق جملة من الأهداف، يأتي في مقدمتها توفير بيئة تنافسية جاذبة لمنتسبيها، تسهم في اكتشاف مواهبهم الرياضية، ورفع مستوى لياقتهم البدنية وتطوير مهاراتهم الحركية، علاوة على تأهيلهم للانضمام إلى مختلف الأندية الرياضية.