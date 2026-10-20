كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا اليوم 20 أكتوبر 2027

يحتضن ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس قمة هذه الجولة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تجمع باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وفاز الفريقان في أول جولتين من البطولة حيث يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف، مما يضفي المزيد من الندية الإثارة على مواجهة الليلة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتبث المباراة مباشرة عبر قناة bein sports 1 عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات و22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، أو خدمة beIN CONNECT.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 11 مساء بتوقيت الإمارات.