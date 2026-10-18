الجزيرة يستعيد صدارة «دورينا».. وفوز الشارقة والوحدة في ختام الجولة السادسة

استعاد الجزيرة صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما انتزع تعادلاً مثيراً أمام مضيفه كلباء بنتيجة 2-2، في ختام منافسات الجولة السادسة، التي شهدت أيضاً انتفاضة الشارقة وقلبه تأخره إلى فوز على عجمان 3-1، وانتصار الوحدة على خورفكان 3-2، لتتواصل الإثارة في سباق المراكز المتقدمة.

وتقدم كلباء بهدفين مبكرين عن طريق بنجامين تيتيه وغويلهرم كونها في الدقيقتين 2 و8، لكن الجزيرة نجح في العودة إلى المباراة بهدفي ماكلوم أوليفيرا وفينيسيوس ميلو في الدقيقتين 22 و81، ليحصد «فخر أبوظبي» نقطة رفعت رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، فيما أصبح رصيد كلباء 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهة أخرى، قلب الشارقة تأخره بهدف أمام مضيفه عجمان إلى فوز بنتيجة 3-1، على استاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويحتل المركز السادس، وتجمد رصيد «البرتقالي» عند 9 نقاط في المركز السابع.

وبادر عجمان بالتسجيل عن طريق فيكتور هنريكي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل أهداف الشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 62، وجيفرسون يوري، لاعب عجمان، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 83، وحارب عبد الله في الدقيقة 88.

وحقق الوحدة فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي. وسجل منصور صالح هدف الوحدة الأول في الدقيقة 24، وأضاف كريستيان بنتيكي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

ورغم تأخره بثلاثة أهداف، سجل خورفكان هدفين عن طريق راميرو فانكا وطارق تيسودالي في الدقيقتين 13 و32، لكن محاولاته لم تكن كافية لتجنب الخسارة، ورفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي خورفكان عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكانت الجولة قد انطلقت منافساتها خلال اليومين الماضيين، وشهدت فوز شباب الأهلي على ضيفه العين بهدفين دون مقابل، على استاد راشد، ليرفع «الفرسان» رصيدهم إلى 13 نقطة ويتقدموا إلى المركز الثاني، متساويين في الرصيد مع «الزعيم»، الذي تراجع إلى المركز الرابع.

كما فاز النصر على حتا بهدفين دون مقابل، على استاد آل مكتوم، ليصل «العميد» إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد حتا عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

وحقق الوصل الفوز بالنتيجة ذاتها، بهدفين دون مقابل على مضيفه بني ياس، ليعزز «الإمبراطور» رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي بني ياس في المركز الرابع عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي مباراة شهدت غزارة تهديفية، أمطر الظفرة شباك ضيفه يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف، على استاد حمدان بن زايد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 7 نقاط في المركز التاسع.