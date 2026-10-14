تواصل فعاليات دورة الرخصة التدريبية الآسيوية «C»





تتواصل فعاليات دورة الرخصة التدريبية الآسيوية «C»، التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 24 دارسًا، منذ انطلاقها في 7 أكتوبر الجاري، وإلى يوم 18 من الشهر نفسه، وذلك ضمن برنامج تدريبي متكامل يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، بهدف تطوير قدرات الدارسين وصقل مهاراتهم الفنية والتدريبية.

تقام الدورة تحت إشراف جمال الحساني، رئيس قسم التدريب والتعليم في الاتحاد، المحاضر المعتمد في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، فيما يتولى تقديم المحاضرات والتدريبات العملية كل من يوسف الزعابي ومحمد الحوسني، المحاضران المعتمدان لدي الاتحاد القاري للعبة، من خلال برنامج يتناول عددًا من المحاور الأساسية في مجال التدريب، تشمل أساليب التدريب، وتخطيط وتنظيم الوحدات التدريبية، ومهارات التواصل، واكتشاف المواهب، وبرامج مدارس كرة القدم، إلى جانب تدريب حراس المرمى والجوانب البدنية والنفسية المرتبطة باللعبة.

يتضمن البرنامج تدريبات ميدانية وورش عمل وعروضًا تطبيقية، تتيح للدارسين تعزيز معارفهم النظرية وتوظيفها عمليًا داخل الملعب، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المدربين، والتعرف على الأساليب المناسبة للتعامل معها وفق متطلبات التدريب الحديث.

كما تشمل الدورة اختبارات وتقييمات نظرية وعملية لقياس مدى استيعاب الدارسين للمحتوى التدريبي وقدرتهم على تطبيق المهارات المكتسبة، تمهيدًا لاستكمال متطلبات الدورة واختباراتها الختامية المقررة يوم 18 أكتوبر الجاري.