نجوم الوصل على «جسر أحمد بن راشد الانساني».. 10 ملايين وجبة لإغاثة غزة

شارك نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، يتقدمهم المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في مبادرة «جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنساني»، الهادفة إلى تجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة أهالي قطاع غزة، في مشهد جمع الرياضة بالعمل الإنساني ورسّخ حضور «الإمبراطور» خارج حدود المستطيل الأخضر.

وحضر لاعبو الوصل والجهاز الفني للمشاركة في عمليات تجهيز وتعبئة الوجبات ضمن المبادرة الإنسانية، مساهمة منهم في الجهود الرامية إلى توفير المساعدات الغذائية للمتضررين في غزة.

وتحمل المبادرة اسم المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي ارتبط اسمه بنادي الوصل على مدى عقود طويلة، وشكّل أحد أبرز رموزه والداعمين لمسيرته، لتأتي مشاركة الفريق امتداداً لقيم العطاء والعمل الإنساني التي حملها إرثه.

وعكست مشاركة فيتوريا ولاعبي الفريق الأول حرص النادي على الحضور في المبادرات المجتمعية والإنسانية، وعدم اقتصار دوره على المنافسات الرياضية، خصوصاً أن الحدث يحمل اسم شخصية ارتبطت بتاريخ الوصل وهويته وإنجازاته.