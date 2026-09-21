مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يناقش الذكاء الاصطناعي والابتكار والحوكمة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن تنظيم الدورة الرابعة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2026، يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك للمرة الأولى في اليابان، بمشاركة أكثر من 120 من قيادات كرة القدم الآسيوية.

وقال الاتحاد، في بيانه، إن المؤتمر سيقام بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، ويعد منصة رئيسية لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتبادل الأفكار، وتوسيع فرص التواصل بين مسؤولي الاتحادات الوطنية والإقليمية في القارة.

ومنذ إطلاقه عام 2023، أصبح المؤتمر محطة سنوية بارزة على أجندة الاتحاد الآسيوي، تجمع رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية الـ47، إلى جانب الاتحادات الإقليمية الخمسة.

وتستكمل نسخة طوكيو مسيرة النسخ السابقة التي استضافتها طشقند وسيئول والرياض، عبر برنامج يتضمن جلسات يقدمها نخبة من الخبراء، تتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي، والابتكار العالمي في كرة القدم، وتطوير كرة القدم النسائية، والقيادة الرياضية، إلى جانب حلقات نقاش تفاعلية.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن الاتحاد الآسيوي يواصل التزامه بالارتقاء المستمر بقدرات الاتحادات الوطنية والإقليمية، وستشكل نسخة هذا العام خطوة جديدة في مسيرة التقدم الجماعي.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج المؤتمر بعناية لضمان استفادة جميع المشاركين من رؤى وخبرات عملية، لافتاً إلى أنه باعتبار الاتحادات الوطنية والإقليمية شريكاً رئيسياً في تطوير كرة القدم الآسيوية، فإن تزويدها بالأدوات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير الاحتراف والحوكمة يمثل ضرورة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة. ويشارك في تقديم جلسات المؤتمر عدد من المتحدثين والخبراء، أبرزهم تسونياسو مياموتو رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم.