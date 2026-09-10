منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة النسخة المقبلة من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقررة في تايلاند خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات عمان، والسعودية، وأوزبكستان، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلاند، واليابان، والبحرين، والعراق، فيما ضمت الثانية كلاً من منتخبات إيران، ولبنان، وفيتنام، وأفغانستان. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.