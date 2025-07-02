كرة الإمارات تحقق أحلام «نجوم الغد»

مشاركة لاعب مع الفريق الأول في الموسم الماضي والظفرة أكبر المستفيدين

استفاد 94 لاعباً من قرار رابطة المحترفين الخاص بمشاركة حارس المرمى المقيد في «فئة المقيم» ضمن منافساتها، في واحدة من أبرز تعديلات الموسم الجديد 2025 - 2026، والتي بموجبها يمكن لحارس المرمى «المقيم» المشاركة في منافسة كأس مصرف أبوظبي، كأس سوبر إعمار، ومواصلة مشاركته في دوري 23 سنة.

وفتح القرار، الباب واسعاً أمام الشباب والصغار من المقيمين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في ملاعب الإمارات، عبر السماح لهم بالمشاركة في المنافسات الكبرى، الشيء الذي يضاعف من إصرار المقيمين الذين ينشطون في خانة حراسة المرمى للتطور وبلوغ أعلى درجات النجاح بداية من المراحل السنية حتى الفريق الأول، كما أنه يشعل المنافسة في واحدة من أهم خانات الملعب ويؤمن مستقبل حراسة المرمى.

وتضم كشوفات أندية الدولة 94 لاعباً، لم يكن مسموحاً لهم المشاركة في «المحترفين»، من بينهم 9 لاعبين في فريق تحت 21 سنة، يشاركون مع عدد من الفرق، وينشط 3 منهم مع فريق شباب الأهلي وهم اليكس انغلاد، فوك بوتوليجا، حمزة اجليد، ويتواجد مع بقية الفرق: ستيفان بجانوفيتش «النصر» والذي قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي مع فريقه ومرشح للظهور مع الفريق الأول في الموسم الجديد، ومحمد ثيم «الجزيرة»، فيداد البياسيك «العين»، موريبا كامارا «الوصل»، محمد بلال، بايدين هنتر «جلف يونايتد»، صدى عليو سيدبي «حتا»، ويمتلكون جميعاً فرصة إثبات وجودهم في الموسم الجديد، خصوصاً بعد مشاركة البعض منهم في دوري 23 سنة والذي كان مسموحاً في النسخة الماضية.

وهنالك 12 لاعباً مقيدين في الفريق الأول بالدرجات المختلفة، وتضم القائمة: أحمد توماني، برينس هالي «يونايتد»، مازن بن صالح «الظفرة»، محمد كادام «غاردنز يونايتد»، عبدالله خميسي «مجد»، رجائي طارق «365»، عبدالله آدم «فالكون»، نيكاش سانتوس «سبورتينغ»، ماثيو جنفور «فرسان هسبانيا»، أحمد البغدادي «رويال»، شيروين حسام «الاتفاق»، هوغو ريكارد «سيتي».

فيما يتواجد 73 لاعباً من صغار السن بالمراحل السنية، والذين يشاركون مع فرقهم في منافسات اتحاد كرة القدم، ويستفيد الصغار من القرار بإمكانية المشاركة مستقبلاً في أكبر المنافسات، ويمنحهم دافعاً كبيراً لمضاعفة الجهد، وبلوغ القمة بأندية المحترفين، ما يؤكد الاستفادة المعنوية الكبيرة للحراس صغار السن، بعد أن وفرت لهم الدولة فرصة ممارسة الكرة مع الأندية بعقود رسمية تحت إشراف مدربين إكفاء، الشيء الذي يساعدهم على تحقيق كل طموحاتهم الكروية في المستقبل.

تحركات الأندية

ووفقاً للقرار، يتوقع أن تتحرك أندية دوري المحترفين نحو التعاقد مع مجموعة من حراس المرمى في فئة المقيم، خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي دعماً لصفوفها والاستفادة من المواهب الشابة، وتنص اللائحة الجديدة للرابطة على إمكانية قيد الأندية 10 لاعبين من الأجانب والمقيمين مع السماح بتواجد 8 منهم في أرضية الملعب خلال مباريات كأس الرابطة ومباراة السوبر، إضافة إلى بعض التعديلات في دوري 21 سنة، والتي تساعد على التعاقد مع اللاعب المقيم وتمنحه المزيد من فرص المشاركة بشكل عام.

الظفرة

يعتبر الظفرة الأكثر استفادة من قرار السماح بمشاركة حارس المرمى المقيم، حيث يعتبر النادي الوحيد وسط أندية المحترفين الذي يضم حارساً مقيماً في صفوفه، على خلفية تعاقده عندما كان في الدرجة الأولى وقبل عودته إلى المحترفين في النسخة الحالية مع اللاعب مازن بن صالح الذي شارك مع الفريق في دوري «الهواة»، كما لعب 4 مباريات مع فريق تحت 21 سنة في الموسم الماضي.