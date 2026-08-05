براتب سنوي 17 مليون يورو.. طرابزون سبور التركي يتفق مع محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق رسمي لضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء مسيرته الحافلة مع نادي ليفربول الإنجليزي والتي استمرت تسعة أعوام.

ونشر النادي التركي في حسابه الرسمي على منصة «إكس» فيديو للأهرامات في إشارة إلى اقتراب الفرعون المصري من ارتداء قميص الفريق التركي.

وقال النادي التركي إنه بدأ المفاوضات الرسمية لاستكمال إجراءات ضم قائد المنتخب المصري، مشيراً إلى أن العقد يمتد لمدة عامين براتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو.

ومن المقرر وصول صلاح، البالغ من العمر 34 عاماً، إلى إسطنبول ظهر اليوم الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتوقيع النهائي قبل تقديمه رسمياً للجماهير والإعلام.